Concerto degli Articolo 31 questa sera, 19 luglio 2023, per la rassegna “Rock in Roma”. La band si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle con i loro più celebri successi, incluso il brano che ha visto la reunion al Festival di Sanremo 2023, Un bel viaggio. Il pezzo autobiografico ha raccontato -senza sconti – il loro percorso artistico e la loro amicizia, tra alti e bassi, finalmente ritrovata e tornata in auge. Gli Articolo 31 sono attualmente ai piani alti della classifica anche grazie al brano “Disco Paradise“, tormentone dell’estate 2023 inciso insieme a Fedez e Annalisa. A seguire potete leggere la scaletta del concerto a Roma e le informazioni sui biglietti disponibili.

Articolo 31, Rock in Roma, la scaletta del concerto

Il concerto degli Articolo 31 avrà inizio alle 21.45 all’Ippodromo delle Capannelle.

Filosofia del Fuck-Off

Un urlo

La fidanzata

Gente che spera

Il funkytarro

Strada di città 2000

2030

Domani

Fuck You

Volume

Tranqi funky

Non è un film

L’italiano medio

Domani smetto

Spirale ovale

La mia ragazza mena

Senza dubbio

Due su due

Vai bello

Ohi Maria

A pugni col mondo

Dj Jad scratch solo

Intro

Maria Salvador

Disco Paradise

Un bel viaggio

Articolo 31, Rock in Roma, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il live della band a Roma. Si parte da 40.25 per il Posto Unico fino ad arrivare ai 57.50 per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Rock in Roma, Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Con la Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

La linea 654: Lagonegro – Cinecittà

Infine linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.