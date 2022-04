Arisa e Vito Coppola pronti alla convivenza?

Il legame speciale tra Arisa e Vito Coppola si fa sempre più solido. Il settimanale ‘Di Più’, in edicola questa settimana, sgancia una succosa indiscrezione che riguarda una delle neo coppie più seguite dello showbiz. La cantante ed il ballerino, convinti di essersi coinvolti in un rapporto assai importante e destinato a durare nel tempo, hanno deciso di trovare un nido d’amore. Si legge:

Sulla pista di Ballando con le stelle tra la cantante Arisa e il suo maestro, il ballerino Vito Coppola, è nata subito una grande intesa, che li ha portati a ottenere la vittoria della competizione e poi si è trasformata in un sentimento importante, in amore. […] L’affinità e l’attrazione tra loro sono evidenti, ma la gestione della loro relazione è tutt’altro che facile visto che Arisa vive a Milano ed è spesso in viaggio per lavoro e lo stesso accade a Vito, che si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. La voglia di stare insieme però c’è, quindi Arisa e Vito stanno cercando una casa a metà strada che diventi il loro nido d’amore.

L’interprete lucana ha conosciuto il fidanzato sulla pista dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Lei, allieva, lui il maestro. Hanno vinto il programma sbaragliando la concorrenza. Da allora, non si sono più separati. Si sono, recentemente, ritrovati a ‘Il cantante mascherato’. Lui in qualità di danzatore/coreografo. E la dolce consorte in qualità di giurata. A ‘Domenica In’, hanno gridato, ad alta voce, i loro sentimenti. La convivenza è il passo inevitabile per due persone che si amano?