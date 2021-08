Arisa ha rilasciato da poco il video di Psyco, il suo ultimo singolo, e oggi ha voluto condividere il significato delle immagini e della canzone, anticipando anche qualche dettaglio sul nuovo album.

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021 con la ballad “Potevi fare di più“, la cantante ha poi pubblicato “Ortica” (durante il suo percorso come insegnante ad Amici 20) e un pezzo decisamente diverso, “Psyco“, con un sound lontano da quello che ha caratterizzato la sua carriera. Ma Arisa è proprio così, ama sperimentare, mettersi alla prova, spaziare nella musica ed è pronta a sfide diverse nel suo percorso discografico. Via social, ha spiegato un passaggio del video, sottolineando l’omaggio ad un’importante opera di Gina Pane:

Ciao a tutti, questo è un frame del video di #psyco ispirato ad una delle opere più importanti di #ginapane , un’artista Italo francese, meno conosciuta di altre, a causa di un amore sconfinato per l’arte e la denuncia a favore dei più deboli, più che per il successo è la popolarità. “Azione sentimentale “ del 1973 descrive il sacrificio della sposa .. o meglio , tra tutte le cose che ho letto mi è sembrato di capire che Gina Pane utilizzi delle rose che, se in un primo momento simboleggiano il dono d’amore tra due persone, poi ne restano le spine che si tramutano in una forma di dolore e di sofferenza quando i rapporti diventano violenti all’interno delle mura domestiche e non solo.

Dopo aver raccontato e spiegato quel passaggio nella clip (che potete recuperare qui), Arisa ha poi ribadito e sottolineato il messaggio e il significato di Psyco:

Psyco è un brano che descrive una donna libera, padrona della sua esistenza che rivendica il diritto di vivere come Le va, nessuno La può giudicare, nè sentirsi in diritto di “insegnarle cosa e come si fa” a suon di scapaccioni. Troppe volte la società ci vuole piegate ad un’etica farlocca condotta da uomini che ci vorrebbero in casa a dire si, e anche da donne che giudicano le altre donne e intanto si vendono al migliore offerente, colui che le sposa e le mantiene. Anche quella è una forma di prostituzione infondo, ma autorizzata da un perbenismo che nasconde tanti scheletri negli armadi. Ma anche questo è un racconto. Qualcuno diceva “chi è senza peccato scagli la prima pietra” e dinanzi all’umanità le chiacchiere sugli ideali stanno a zero. Bisogna far pace col fatto che siamo imperfetti, abbiamo istinti bassi e sentimenti non sempre candidi.