Lo possiamo dire: il 2021 sarà davvero un anno speciale per Arisa. La cantante ha portato avanti un processo di rinascita in cui le soddisfazioni arrivano da più fronti.

Concluso il 2020 con un nuovo progetto musicale – il suo ultimo singolo Ricominciare ancora è uscito nell’agosto 2020 – ha pensato bene di fondare una nuova etichetta indipendente che cita in parte il suo cognome: Pipshow. In più Maria de Filippi l’ha arruolata nel team degli insegnanti per la ventesima edizione di Amici di Maria de Filippi.

Non solo, a dicembre la cantante è stata scelta da Amadeus per essere tra i 26 Big della 71° edizione del Festival di Sanremo in partenza tra una settimana dove porterà il brano Potevi fare di più.

Non è solo la vita professionale a sorriderle, anche quella sentimentale non è da meno. Da stamani infatti il suo nome campeggia nel web anche per dei fiori d’arancio…

Ebbene sì, Arisa si sposa! La notizia è stata data da Santo Pirrotta durante Ogni mattina, trasmissione di Tv8. C’è anche una data che sarebbe già stata programmata: 2 settembre 2021. Ricordiamo innanzitutto che Arisa è impegnata con Andrea di Carlo (che è anche il suo manager), una storia che sarebbe sbocciata “da fine settembre, inizio ottobre” dice il giornalista

E’ stato un colpo di fulmine e sono bellissimi da vedere insieme. Lui le ha regalato ben due anelli di fidanzamento.

Per chi non sapesse chi sia Di Carlo, aggiungiamo che il giovane è proprietario dell’agenzia Adc Management e fino allo scorso dicembre 2020 ha collaborato come autore alla realizzazione di Oggi è un altro giorno, il programma televisivo condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1, prima di finire in un caso che lo ha portato fuori dal gruppo di lavoro.

La coppia fino ad ora ha sempre mantenuto il low profile senza sbandierare foto a destra e manca, certo è che Arisa e Andrea in questo momento si stanno vivendo la loro storia al settimo cielo. Dai diretti interessati al momento nessuna conferma o smentita sulle nozze in arrivo.