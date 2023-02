Ariete sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai“. Per la cantante rappresenta il debutto sul palco del Teatro Ariston. Il vero nome di Ariete è Arianna Del Giaccio ed è originaria di Anzio (Roma). E’ nata nel 2002 e ha iniziato fin da piccolissima ad appassionarsi alla musica, suonando anche strumenti come la chitarra e il pianoforte. Nel suo passato c’è anche un’esperienza a X Factor. La cantante ha partecipato nel 2019 e fu inizialmente scelta da Sfera Ebbasta per le Under Donna. Ma, arrivata ai Bootcamp, Ariete, dopo aver cantato Irene dei Pinguini Tattici Nucleari, il trapper ha preferito scegliere un’altra ragazza per gli Home Visit e i Live show. Ecco le parole della cantante, alla vigilia dell’esordio al Festival:

Scrivo queste parole mentre sono su un treno che mi porterà a Milano, perché Milano è più comoda, perché da Milano in teoria si parte per Sanremo, e così infatti sarà.

sono abituata a salirci, a Milano, sono abituata a viaggiare, da sempre, anche da prima che la vita mi regalasse questo lavoro magnifico.

io il lavoro sto cercando di tenerlo al sicuro, sto cercando di tenere in vita l’amore, di esserci, di dormire bene e mangiare meglio, sto imparando ad ascoltare le parole degli altri, ad amare di nuovo genuinamente, a non fidarmi di tutti, ad accontentare me stessa.

insomma sì, sono tanto contenta quanto spaventata, grande quanto giovane, esperta quanto inesperta, curiosa quanto conservativa, un po’ come tutti.

se penso di essermi tenuta dentro tanta voce per tanti anni non so come io sia riuscita a non urlare mai, se penso che ho iniziato a respirare veramente solo nel 2020, quando ho trovato il mio Spazio, sono fiera di me.

tra pochi giorni tirerò fuori l’urlo più grande, lo farò davanti a tante persone. tante lo capiranno, altrettante no, però non esiste una preparazione specifica alle brutte parole degli altri, questa forse è la cosa più importante che ho imparato.

sento però che non è cambiato nulla dal 2002, dal 2010, dal 2020, da ieri, sono la bambina che vedete in foto.

questo urlo lo tiro fuori per Gianmarco, per mamma e papà, la mia famiglia, per voi, per chi non ha voce, per tutte le persone che lavorano con me, per i miei amici di una vita e quelli nuovi.

lo tiro fuori per Arianna, ma quella piccola, quella che mi guarda crescere con le lacrime agli occhi.

Arianna tieniti quella faccia da cazzo

Arianna per favore ricordati sempre il tuo nome

Ricordati che non è solo musica

Ci vediamo a Sanremo🤍