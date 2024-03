Eternal sunshine è il nuovo disco di Ariana Grande, pubblicato l’8 marzo 2024. Il settimo album in studio dell’artista pop vede il contributo di Davidior, Oscar Görres, Nick Lee, Max Martin, Ilya Salmanzadeh e Shintaro Yasuda. Anticipato dal singolo “Yes, And?” e dal recente “We can’t be friends (wait for your love)”, ecco le recensioni del progetto discografico della cantante.

Le recensioni di Eternal Sunshine di Ariana Grande

The Indipendent (Uk): Mentre c’è una qualità irresistibile alla chitarra in “Imperfect for You” e un inaspettato bagliore dorato su “Ordinary Things”, il tono delicatamente conversazionale di Grande spesso è costretto a compensare la mancanza di forti agganci melodici.

The line of Best Fit: Ci sono diversi momenti salienti nell’album, ma “supernatural” è la stella più brillante. … Ci sono anche momenti che non colpiscono esattamente dove dovrebbero, con “true story” e “i wish i hated you” che sono perfettamente piacevoli ma poco brillanti o semplici nella loro scrittura.

Slant Magazine: Se c’è una critica principale da rivolgere a Eternal Sunshine, è che l’R&B midtempo che ha definito gli ultimi due album di Grande, Positions e Thank U, Next, è ancora una volta così prominente. La house-pop “Yes, And?” è un po’ un’esca e cambio, poiché solo altre due tracce dell’album, la disco-infusa “Bye” e la Robyn-esque “We Can’t Be Friends”, si allontanano dalla modalità musicale preferita di Grande. Ciò non vuol dire che le canzoni R&B dell’album non siano soddisfacenti di per sé.

Beats per minute: È una passeggiata attraverso le sue emozioni con i fan e gli ascoltatori. La mente, come una camera da letto, può essere disordinata. Anche se completamente arredata con decorazioni e piccoli oggetti personalizzati, la sedia nell’angolo con tutti i vestiti e i trinket che spuntano da sotto il letto sono piuttosto evidenti. Grande dimostra ancora una volta che non ha vergogna di mostrare tutto.

Consequence: Eternal Sunshine è un luogo per lei per elaborare e riflettere; potrebbe non essere completamente nel suo periodo di guarigione, ma si sta rialzando e preparandosi per ciò che verrà dopo.

NME: È il progetto più sofisticato finora di una cantante straordinariamente talentuosa che continua a migliorare. Qualunque cosa tu possa trarne, ‘Eternal Sunshine’ sicuramente non è un album che vorrai cancellare dalla memoria.

The Telegraph (Uk): “Eternal Sunshine” è il pop nel suo momento più sexy: 13 canzoni progettate per insediarsi nella tua testa per l’eternità, che tu lo voglia o meno.

The New York Times: Non sorprendentemente, questo è uno degli album più meticolosamente lavorati e coerenti dal punto di vista sonoro di Grande: suona tanto costoso quanto i tesori splendenti di cui ha cantato in “7 Rings”, anche se mancano gli sussurri, i bordi grezzi e l’umorismo irriverente che hanno reso così divertenti gli ultimi due album. Tuttavia, “Eternal Sunshine” è avvolto in un’atmosfera sontuosa, melodie avventurose e un peso emotivo che conferisce una nuova sofisticatezza alla scrittura delle canzoni di Grande.

Clash Music: Sebbene la premessa di questo album sia che Ariana elimini tutti i ricordi della sua relazione precedente mentre entra nella sua terza decade, è molto improbabile che dimenticheremo presto ‘Eternal Sunshine’.

Rolling Stone: Il più recente lavoro di Ariana Grande è un viaggio magnificamente esposto verso la fine del suo mondo – o almeno verso ciò che lei crede sia la fine. È un album sul divorzio che attraversa tutte le fasi del lutto, e la cantante affronta un nuovo inizio con alcune delle canzoni più oneste e inventive della sua carriera fino ad ora.

Eternal Sunshine, tracklist, ascolta l’album

Intro (End of the World)

Bye

Don’t Wanna Break Up Again

Saturn Returns (Interlude)

Eternal Sunshine

Supernatural

True Story

The Boy Is Mine

Yes, And?

We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

I Wish I Hated You

Imperfect for You

Ordinary Things (feat. Nonna)

Tracce bonus nell’edizione deluxe

Supernatural (feat. Troye Sivan)

Imperfect for You (Acoustic)

True Story (Acapella)

Yes, And? (feat. Mariah Carey)