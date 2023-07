A dare la notizia per primo è stato l’affidabile TMZ che ha parlato di una separazione di fatto tra Ariana Grande e il marito Dalton Gomez. I due, secondo quanto riportato, avrebbero anche tentato una riconciliazione nei mesi scorsi ma non è andata a buon fine. Una fonte vicino alla coppia ha rivelato al sito che i due sarebbero diretti al divorzio ufficiale.

Ariana Grande e il marito Dalton sono stati distanti migliaia di chilometri da dicembre, quando lei ha iniziato le riprese di “Wicked“. Ma non sarebbe dovuto solo a questa allontanamento per questioni lavorative. Sempre secondo TMZ, i problemi della coppia esistevano già precedentemente.

Lei, negli ultimi scatti, non indossa più la fede. In base alle indiscrezioni, la coppia sarebbe comunque in buoni rapporti: si sentono al telefono, sono rimasti amici ma il matrimonio sarebbe comunque fallito.

Era l’inizio del 2020 quando i due furono paparazzati a scambiarsi un bacio al Bar Louie di Northridge, in California. A quel tempo, nessuno sapeva davvero chi fosse Dalton Gomez o quanto fosse seria la relazione della coppia. Poi, circa un anno dopo, a maggio del 2021, i due si sono sposati a Montecito, in una cerimonia intima e privata. Le nozze, però, sono durate appena due anni, in attesa della conferma (o smentita?) dei due diretti interessati.

Attualmente, come già accennato, Ariana Grande è impegnata con le riprese del film “Wicked”, per il quale avrebbe anche registrato dei brani inediti, senza abbandonare -così- la musica, che l’ha resa star a livello internazionale.

L’ultimo disco di Ariana Grande è “Positions“, uscito a ottobre del 2020. Ha debuttato al primo posto della Billboard 200 mentre, in Italia, l’album non è andato oltre l’ottava posizione della chart Fimi. Tra i singoli estratti ricordiamo l’omonimo “Positions”, “34+35” e “POV”.

Positions è diventato il quinto debutto al numero uno negli Stati Uniti di Ariana Grande e il quarto album di un’artista donna a raggiungere il numero uno nel 2020.