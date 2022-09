La seconda serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 andrà in onda sabato 24 settembre 2022, in prima serata su Rai, con la conduzione di Amadeus. E’ il secondo di tre appuntamenti registrati nelle scorse settimane, all’Arena di Verona dove il conduttore ha visto 46 artisti, tra italiani e internazionali esibirsi sul palco. Sarà l’occasione perfetta per ascoltare e guardare esibirsi sul palco dell’Arena di Verona alcuni dei più celebri e famosi artisti dei decenni che vanno dagli anni ’60 ai ’90. Cantanti italiani e internazionali per un viaggio nel tempo, tra ricordi e nostalgia. Qui sotto tutte le informazioni e anticipazioni sulla seconda serata di sabato 24 settembre 2022.

Arena Suzuki 60 70 80 e 90, seconda serata, 24 settembre 2022, Cantanti ospiti

Ecco, a seguire, i cantanti ospiti della seconda puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, su Rai 1 dalle 21.30. Si passa da Holly Johnson e gli Aqua a Umberto Tozzi e Raf.

Holly Johnson – Frankie Goes To Hollywood Con “Relax”

Aqua Con “Barbie Girl”

The Trammps Con “Disco Inferno”

Haddaway Con “What Is Love”

Umberto Tozzi Con “Stella Stai”

Katrina Con “Walking On Sunshine”

Fools Garden Con “Lemon Tree”

Nik Kershaw Con “The Riddle”

Fabio Concato Con “Domenica Bestiale”

Amii Stewart Con “Knock On Wood”

Rockets Con “Galactica”

Double Dee Con “Found Love”

Dik Dik Con “L’Isola Di Wight”

Double You Con “Please Don’T Go”

Raf Con “Sei La Più Bella Del Mondo”

I brani indicati sono solo alcuni di quelli che, durante la serata, saranno interpretati dal vivo, dagli interpreti originali, davanti al pubblico dell’Arena di Verona.

Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90!

Seconda serata, 24 settembre 2022, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa e, in simultanea, anche in streaming sul sito di Raiplay. Noi di Soundsblog seguiremo e vi racconteremo la serata con il nostro consuete liveblogging. A più tardi!