Appuntamento questa sera, 17 settembre 2022, con la prima puntata di “Arena Suzuki 60 70 80 e 90” che nelle tre serate all’Arena di Verona condotte da Amadeus ha visto 46 artisti, tra italiani e internazionali esibirsi sul palco. Sarà il momento perfetto per ascoltare e guardare esibirsi sul palco dell’Arena di Verona alcuni dei più celebri e noti artisti dei decenni che vanno dagli anni ’60 ai ’90. Cantanti italiani e internazionali per un viaggio nel tempo, tra ricordi e nostalgia. Qui sotto tutte le informazioni e anticipazioni sulla serata.

Arena Suzuki 60 70 80 e 90, stasera su Rai 1, prima puntata, scaletta e cantanti

Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali. Ecco gli artisti del primo appuntamento: Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso”.

I brani indicati sono solo alcuni di quelli che, durante la serata, interpreteranno dal vivo, davanti al pubblico dell’Arena di Verona.

Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90!

Arena 60 70 80 e 90, prima puntata, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa e, in simultanea, anche in streaming sul sito di Raiplay. Noi di Soundsblog seguiremo e vi racconteremo la serata con il nostro consuete liveblogging. A più tardi!