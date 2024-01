Oggi, 18 gennaio 2024, verrà registrata la nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 21 gennaio, a partire dalle 14, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Fra poco vi riporteremo tutte le anticipazioni. Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

1 Indice Amici, anticipazioni puntata 21 gennaio 2024

Amici, anticipazioni puntata 21 gennaio 2024

Ecco le anticipazioni su quello che accadrà nella puntata di domenica 21 gennaio. Nicholas dovrà affrontare un nuovo compito assegnatogli da Alessandra Celentano, da sempre la più critica nei suoi confronti.

Durante la puntata, inoltre, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

Domenica 21 gennaio, inoltre, conosceremo probabilmente meglio le due cantanti entrate nel programma che hanno sostituito Mew e Matthew, concorrenti che hanno deciso di abbandonare il talent show all’improvviso, la settimana scorsa, “per motivi personali”. Un’uscita che ha fatto e sta facendo ancora molto discutere sul web.

Le due cantanti sono Kia e Nahaze (della squadra di Anna Pettinelli)

Chi saranno gli ospiti e i giudici di questa puntata? Scoprirete tutte le anticipazioni e gli spoiler fra poco, sempre su Soundsblog.it

Tra gli ospiti di canto non potranno esserci i concorrenti di Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara, proprio per una clausola che vieta l’esibizione live in altri programmi, prima della loro presenza sul palco del Teatro Ariston.