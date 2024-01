Dopo l’addio improvviso di Mew e Matthew che hanno lasciato la scuola di Amici 23 per motivi personali, durante il daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto due nuovi ingressi. Stiamo parlando delle cantanti Kia e Nahaze.

In questo post, abbiamo parlato di Kia, già conosciuta al pubblico di Amici per aver sostenuto una sfida contro Martina durante lo speciale pomeridiano andato in onda lo scorso 7 gennaio, e che è stata ufficialmente scelta da Lorella Cuccarini, con il benestare ovviamente della maggioranza degli altri professori, così come vuole il regolamento.

La seconda cantante che è diventata a tutti gli effetti una nuova allieva di Amici 23, invece, è Nahaze che è stata scelta da Anna Pettinelli:

Ho una proposta, ho visto una ragazza che trovo molto interessante, che ha buone doti di scrittura e singoli molto forti. Vorrei, se fosse possibile, darle un banco.

Nahaze, nome d’arte di Nathalie, è una cantante di 21 anni, proveniente da Matera, di origini inglesi da parte di madre e che si è trasferita a Milano tre anni fa con l’obiettivo di fare musica.

Nello studio di Amici, Nahaze si è esibito con un inedito dal titolo Oro.

Dopo l’esibizione, Anna Pettinelli ha ribadito la propria stima verso la cantante:

A me piaci tantissimo, ti trovo davvero molto interessante.

La maggioranza dei professori si è espressa in modo favorevole all’ingresso di Nahaze nella scuola.

Il curriculum di Nahaze può vantare già collaborazioni importanti. Il suo singolo d’esordio, infatti, dal titolo Carillon, pubblicato nel 2019, vede la partecipazione di Achille Lauro, è stato prodotto da Boss Doms e ha ottenuto anche la certificazione FIMI di Disco D’Oro.

Due suoi brani, inoltre, Freak e Control, sono stati inseriti nella colonna sonora della terza stagione di Baby, serie italiana disponibile su Netflix.

Un altro singolo, pubblicato nel 2021, Empty, infine, vede la partecipazione di Lil Jolie, anche lei allieva dell’edizione di quest’anno di Amici.

