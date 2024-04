Eccoci pronti, anche oggi, a darvi le anticipazioni Amici, puntata serale del 13 aprile 2024. Il quarto appuntamento con il talent show prevede un solo eliminato, come accaduto anche la settimana scorsa, dopo la doppia eliminazione avvenuta nelle due puntate iniziali del programma. La 23esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda sabato 13 aprile per decidere e svelare chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare il talent show. Chi sarà il concorrente eliminato in questo quarto capitolo? Nella giornata di oggi vi terremo informati con tutte le anticipazioni. Nell’esordio del talent show ad abbandonare il programma sono stati Ayle e Kumo mentre, sabato 30 marzo, sono stati due ballerini a dover lasciare lo show, prima Nicholas e poi Giovanni. La settimana scorsa, invece, a lasciare la scuola è stata la ballerina Lucia. Ad oggi, tra allievi e cantanti, a puntare alla vittoria sono rimasti in 10. Appuntamento a più tardi con tutte le anticipazioni.

Scorri in basso per leggere tutte le anticipazioni, live.

Anticipazioni Amici 2024, serale quarta puntata

Nel daytime di Amici 2024 abbiamo scoperto che Gaia si è infortunata e dovrà riposare per circa tre settimane. La notizia ha gettato nello sconforto la ragazza che, però, non dovrà ancora abbandonare il programma. Scelta da Raimondo Todaro in squadra con Anna Pettinelli, la giovane è l’unica ballerina presente e la sua esclusione avrebbe portato il team Todaro/Pettinelli ad avere solo due cantanti. E così, ecco la decisione di farla riposare mentre un’altra ballerina (!) si esibirà al posto suo (!!) come fosse la stessa Gaia, in attesa che poi lei rientri in competizione, se non dovesse essere eliminata dai giudici.

Nella quarta puntata ci saranno, come sempre, tre manche e al termine di ognuna, un allievo sarà a rischio eliminazione. Rimarranno in due in ballottaggio e solo al termine della puntata, Maria De Filippi, in collegamento con i concorrenti, svelerà il verdetto della giuria.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono rimasti gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Amici 2024, il serale: squadre

Ecco le tre squadre del talent show. La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Mida, Sarah e Sofia.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Gaia, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Infine il classico team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.