Anna verrà è una delle canzoni più famose del repertorio di Pino Daniele, pubblicata nel 1989 e contenuta nell’album Mascalzone Latino, decimo lavoro di inediti del compianto cantautore e chitarrista napoletano, scomparso nel 2015.

Anna verrà è nota per essere la prima canzone interamente in lingua italiana scritta e cantata da Pino Daniele. La canzone è dedicata ad Anna Magnani e fa riferimento soprattutto alla sua interpretazione nel capolavoro del neorealismo, Roma città aperta, diretto da Roberto Rossellini.

Pino Daniele, Anna verrà: autori e significato canzone

Pino Daniele è l’autore della canzone, sia per quanto riguarda i testi che le musiche.

Il testo contiene un messaggio di speranza per il futuro. L’arrivo di Anna, protagonista della canzone, viene visto come il momento in cui la speranza per un mondo migliore, con la fine di tutte le guerre e il ritorno della pace, può finalmente riaccendersi.

Pino Daniele, Anna verrà: testo canzone

Anna verrà

Col suo modo di guardarci dentro

Dimmi quando questa guerra finirà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare,

Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare.

Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora sì ti cercherei

Forse per sognare ancora

Sì, ancora

Anna, dimmi se è così lontano il mare.

Anna verrà

Col suo modo di rubarci dentro

Di sorridere per questa libertà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare,

Noi che guardiamo indietro cercando di non sbagliare.

Anna verrà

Raccoglieremo i cani per strada

Ci inventeremo qualche altra cosa

Per non essere più soli

Sì, più soli

Anna, dimmi se è così lontano il mare.

E Anna verrà

Col suo modo di guardarci dentro

Di sorridere di questa libertà.

Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora sì ti cercherei

Forse per sognare ancora

Sì, ancora,

Anna, dimmi se è così lontano il mare

Anna verrà: video ufficiale

Il video ufficiale della canzone alterna immagini di Pino Daniele, che esegue il brano, suonando una chitarra, e spezzoni di film nei quali appare Anna Magnani.