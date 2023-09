Dopo i rumors delle scorse settimane, i Rolling Stones hanno ufficializzato il nuovo disco intitolato “Hackney Diamonds”, il loro primo album di materiale originale da A Bigger Bang del 2005 (e il primo dopo la raccolta di cover del 2016, Blue & Lonesome). La band ha voluto dare vita ad un gioco per annunciare il loro ritorno al grande pubblico. Sulla pagine di un giornale inglese, l’Hackney Gazette, è apparsa la pubblicità della Hackney Diamonds, azienda “specializzata nella riparazione del vetro”. Un annuncio che strizza l’occhio -in più particolari- alla band. Dal celebre logo a forma di lingua, passando alla citazione di brani storici del gruppo come “Shattered”, “Satisfation” e “Gimem Shelter”. Inoltre, sul sito ufficiale di questa misteriosa azienda, appare la medesima pubblicità apparsa sul giornale e una newsletter per essere aggiornati, in tempo reale, sulle ultime novità.

Oggi hanno dato il via al lancio ufficiale con l’uscita del singolo “Angry“, annunciato con un’intervista in live streaming condotta da Jimmy Fallon all’Hackney Empire con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. La canzone è uscita accompagnata anche da un video ufficiale. Qui sotto traduzione, testo e significato del pezzo.

Rolling Stones, Angry, il video con Sydney Sweeney, ascolta la canzone

“Angry” arriva con un video musicale con la partecipazione dell’attrice Sydney Sweeney di Euphoria/The White Lotus, anch’essa presente a Hackney per l’evento di lancio. Guardate il video cliccando qui.

A seguire il pezzo in streaming:

Rolling Stones, Angry, Testo della canzone

Rolling Stones, Angry, Traduzione della canzone

