I Rolling Stones hanno voluto dare vita ad un divertente gioco per annunciare il loro ritorno al grande pubblico. Sulla pagine di un giornale inglese, l’Hackney Gazette, è apparsa la pubblicità della Hackney Diamonds, azienda “specializzata nella riparazione del vetro”. Un annuncio che strizza l’occhio -in più particolari- alla band. Dal celebre logo a forma di lingua, passando alla citazione di brani storici del gruppo come “Shattered”, “Satisfation” e “Gimem Shelter”. Inoltre, sul sito ufficiale di questa misteriosa azienda, appare la medesima pubblicità apparsa sul giornale e una newsletter per essere aggiornati, in tempo reale, sulle ultime novità.

E le nostre mail verranno inviate a… “Emails will be sent by or on behalf of Universal Music Operations Ltd, 4 Pancras Square, London. N1C 4AG, UK“. Universal music.

In breve tempo i fan hanno compreso che si trattava di un modo originale per annunciare musica inedita dei Rolling Stones. Mistero su eventuale titolo di singolo o album (si vocifera ‘Hackney Diamonds‘) ma il periodo certo è quello di settembre 2023. In quel mese, la band tornerà con materiale nuovo. E le attese sono alte.

A bigger bang, l’ultimo disco di inediti dei Rolling Stones è uscito nel 2015

Escludendo l’album di cover “Blue & Lonesome” datato 2016, l’ultimo disco dei Rolling Stones risale al 2015 e si intitola “A bigger bang“. Si tratta del loro più recente album in studio di pezzi originali e il loro ultimo disco di materiale originale registrato con Charlie Watts alla batteria prima della sua morte nel 2021,

Il progetto è stato accolto con entusiasmo arrivando al numero tre negli Stati Uniti, numero due nel Regno Unito e al numero 1 in undici paesi in tutto il mondo.

Il singolo principale, “Streets of Love”, non è riuscito ad entrare in classifica negli Stati Uniti, ma ha avuto successo in tutto il mondo, raggiungendo il numero 15 nel Regno Unito e la top-40 in oltre una dozzina di altri paesi.