In gara al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango si è raccontata ai microfoni di “La vita in diretta”, poche ora prima del suo debutto ufficiale.

Angelina Mango si è collegata per un paio di minuti con “La vita in diretta” a poche ore dal debutto sul palco del Teatro Ariston con “La noia” in gara al Festival di Sanremo 2024.

“Vengo qua a ricaricare la batteria con le persone, la cosa più bella a Sanremo sono queste folle” sottolinea Angelina, raccontando di aver firmato numerosi autografi nelle ultime ore. E l’esordio sul palco del Festival per lei è un momento indimenticabile:

“Per me rappresenta un onore, un grandissimo traguardo e spero anche un inizio, sono molto carica, non vedo l’ora”

Poi ha ricordato come sia nata “La noia”, l’inedito in competizione quest’anno.

“La noia è nata in studio da Madame e Dardust, parla di me al cento per cento. penserò a tutte le persone che sono intorno a me e all’amore sto ricevendo in questo momento”

Angelina Mango a Sanremo 2024 con La noia

Parlando con la stampa, nei giorni scorsi, aveva dichiarato sulla collaborazione con Dardust e Madame:

Non mi aspettavo di poter collaborare così presto con due giganti così. In studio si dà la fiducia l’uno all’altro. C’è stato l’incontro di concetto, ci siamo trovati sul concetto da esprimere, è tutto molto coerente. C’è un testo profondo, la cumbia (un ballo per esorcizzare momenti difficili), melodie malinconiche. Lavorare con Dardust è un momento di pace, per me, ogni volta. E’ stato molto naturale con entrambi. La noia ha due punti focali principali: riuscire a ballare con addosso una corona di spine. La abbiamo tutti quanti ma nonostante questo non dobbiamo chiuderci in casa, abbiamo delle gambe, una vitalità e un’energia che possiamo sfruttare. L’altro aspetto è La noia che arriva. Mi sono annoiata molto poco, ho vissuto cose molto belle e molto brutte. La tranquillità, la noia, è quando stai bene. Inizialmente la disdegni ma quei momenti non sono altro che tempo prezioso da dedicare a noi stessi. Sono stata molto più tranquilla, serena, annoiata di prima. Tra una vita noiosa e una vita di alti bassi, sceglierò sempre la seconda lasciando un po’ di spazio per la noia. Una accezione positiva se limitata.

Infine, sull’esperienza a Sanremo ha ammesso:

Sarò molto schietta. Ho una canzone in cui credo fortemente, credo in me o non sarei qui e del team che ho attorno. Mi sono circondata di persone di cui mi fido e a cui sono legata umanamente. L’unica variabile può essere l’esibizione. Metto in conto che ci sarà moltissima ansia, paura. Quel palco fa paura però sono convinta che i palchi sono curativi. Tutte le volte che son salita mi è passata tutto, anche quando avevo 39 di febbre. Spero non sia un’eccezione a questa legge meravigliosa. Queste sono le mie aspettative. Non ho un traguardo, solo il voler scendere dal palco e sapere di aver comunicato qualcosa alle persone, di non essermi distratta.