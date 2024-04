Andrea Bocelli festeggerà i 30 anni di carriera con tre date evento a Lajatico, al Teatro del Silenzio, in Toscana. Andrea Bocelli 30: The celebration è un appuntamento mondiale nato per festeggiare il trentesimo anniversario di carriera. Un evento inedito in Italia, di tre giorni e dalle tre eccezionali serate nascerà anche un film-concerto che verrà distribuito nei cinema di tutto il mondo, prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e CITYSOUND & Events, diretto dal candidato ai Grammy e vincitore dell’Emmy Award Sam Wrench (che ha recentemente diretto “Taylor Swift – The Eras Tour”, il film-concerto con il maggior incasso di tutti i tempi, e creato film con performance dal vivo con Billie Eilish, Lizzo, BTS, The Weeknd, tra gli altri).

Con un paesaggio di ineguagliabile bellezza, il Teatro del Silenzio si anima solo una volta ogni estate. La scenografia rappresenta una meridiana che si erge nell’epicentro del lago, protetta dal muro di pietra. Abbraccia e struttura la terra circostante sotto il cielo notturno, guidando il pubblico e gli artisti.

I tre concerti vedono un parterre di artisti e amici pronti a festeggiare e celebrare con Andrea Bocelli i successi della sua lunga carriera internazionale.

“Da bambino ho imparato a sognare il mio futuro nel silenzio incantato di queste colline. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d’infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile”,

Andrea Bocelli 30: The Celebration, i cantanti ospiti

Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli e, ancora, le stelle della musica classica Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra: un numero senza precedenti di superstar internazionali è pronto ad arrivare in Italia, sulle colline toscane, solo per Andrea Bocelli 30: The Celebration, un appuntamento mondiale nato per festeggiare il trentesimo anniversario di carriera di Andrea Bocelli.

Biglietti per Andrea Bocelli 30: The Celebration

