Nella serata degli Oscar 2024, un momento molto toccante è quello dedicato alle star e alle celebrità che sono scomparse negli ultimi 12 mesi. Anche in questa edizione, è stata mostrata una clip con gli artisti che sono scomparsi, nella sezione “In memoriam“. I nomi e le brevi immagini sono state accompagnate dalla colonna sonora di Andrea e Matteo Bocelli che hanno cantato “Con te partirò/It’s Time to Say Goodbye” e preceduti da una breve clip di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa, morto il mese scorso.

Tra gli artisti apparsi e ricordati, citiamo Ryan O’Neal, Tina Turner, Stella Stevens, Tom Wilkinson, Matthew Perry, Richard Lewis, Robbie Robertson, Michael Gambon e Julian Sands.

Qui sotto potete vedere l’esibizione di Andrea Bocelli insieme a figlio Matteo Bocelli sulle note di “Con te partirò”, davanti al pubblico commosso in sala.

