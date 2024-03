La fase iniziale della ventitreesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, è terminata con lo speciale andato in onda su Canale 5, domenica 10 marzo, durante il quale sono stati scelti gli ultimi allievi che si esibiranno nel corso della fase serale.

Gli appuntamenti domenicali con Amici 23, però, non sono ancora terminati. Domenica 17 marzo 2024, infatti, su Canale 5, a partire dalle ore 14, andrà in onda uno speciale dedicato agli allievi dal titolo Amici verso il Serale.

Amici verso il Serale 2024: anticipazioni

Dopo aver affrontato il lungo percorso che li ha portati alla conquista della maglia oro, i 15 allievi di questo serale, divisi in 7 cantanti e 8 ballerini, sono pronti per affrontare la fase serale del programma che avrà inizio precisamente sabato 23 marzo 2024 e che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Attraverso questo speciale, scopriremo quali emozioni e quali sentimenti stanno provando i ragazzi a pochi giorni dal serale.

I 15 allievi che hanno ottenuto l’accesso alla fase serale di questa edizione sono i cantanti Ayle, Holden, Lil Jolie, Martina, Mida, Petit e Sarah e i ballerini Dustin, Gaia, Giovanni, Kumo, Lucia, Marisol, Nicholas e Sofia.

Gli allievi gareggeranno in tre squadre capitanate ognuna da due insegnanti, uno di canto e uno di ballo: la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Dustin, Marisol, Holden e Petit), la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (Kumo, Lucia, Mida, Nicholas, Sarah e Sofia) e la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie e Martina).

Da ricordare, anche i giudici di questo serale che saranno nuovamente Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Amici 23: quando verranno registrati i primi serali?

L’account X di Amici News, intanto, ha condiviso le date durante le quali verranno registrati i primi serali.

Il primo serale verrà registrato giovedì 21 marzo mentre il secondo serale verrà registrato giovedì 28 marzo. Il 4 aprile, invece, verrà registrato il terzo serale.