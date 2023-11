Amici torna oggi, domenica 19 novembre 2023, a partire dalle ore 14 su Canale 5, con la nona puntata dello speciale pomeridiano della ventitreesima edizione. Gli insegnanti di quest’edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi vedono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza. Glimetteranno alla prova il talento e le capacità dei 20 allievi attualmente presenti nella scuola, attraverso gare di canto e di ballo, compiti e sfide. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consuet0 liveblogging a partire da pochi minuti prima delle 14.

Amici, nona puntata 19 novembre 2023, ospiti e giudici

Michele Bravi è ospite della nona puntata di Amici 2023.

Wax era presente alla registrazione per presentare il suo nuovo singolo.

Giudice di canto è Achille Lauro, per il ballo -invece- Garrison Rochelle e Nancy Berti.

Amici, anticipazioni: Matthew in sfida con Samuele

Samuele ha convinto due insegnanti dopo il suo casting, mostrato nel daytime di Amici 2023 dello scorso 16 novembre:

“Sono qua perché penso di essere intelligente a livello di scelte musicali, la mia scrittura è molto di pancia e cerco di non essere mai banale. Mi piace Mew e sono fan di Mida. Sto ascoltando tantissimo il suo pezzo. Tutti quelli che non ti ho citato, non mi catturano l’attenzione. Matthew è un bel ragazzo, ha una sfumatura mezza rock, il suo inedito non mi piace molto. Potrebbe fare meglio”

“Un bel personaggio, ha una buona attitudine, è bravo” ha risposto Matthew dopo aver ascoltare l’inedito e sentito le parole dello sfidante. “Ce ne faremo una ragione che non gli piace il mio pezzo. Tra i suoi inediti non c’era niente di eclatante, ha senso mettermelo contro”.

Chi avrà la meglio nella sfida tra Matthew e Samuele? Lo scopriremo nella puntata in onda oggi.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Amici 2023 a partire dalle 14 su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity.