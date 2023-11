La nona puntata di Amici 2023, gli spoiler e le anticipazioni dell’appuntamento in onda domenica 19 novembre: Matthew in sfida

Amici 2023 torna domenica 19 novembre con la nona puntata, in onda, come sempre, dalle 14, su Canale 5. L’appuntamento con il talent show sarà registrato oggi, 16 novembre. Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con tutti gli spoiler. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

1 Indice Amici 2023, Matthew in sfida con Samuele

Amici 2023, Matthew in sfida con Samuele

Samuele ha convinto due insegnanti dopo il suo casting, mostrato nel daytime di Amici 2023, in onda oggi, 16 novembre.

“Sono qua perché penso di essere intelligente a livello di scelte musicali, la mia scrittura è molto di pancia e cerco di non essere mai banale. Mi piace Mew e sono fan di Mida. Sto ascoltando tantissimo il suo pezzo. Tutti quelli che non ti ho citato, non mi catturano l’attenzione. Matthew è un bel ragazzo, ha una sfumatura mezza rock, il suo inedito non mi piace molto. Potrebbe fare meglio”

“Un bel personaggio, ha una buona attitudine, è bravo” ha risposto Matthew dopo aver ascoltare l’inedito e sentito le parole dello sfidante. “Ce ne faremo una ragione che non gli piace il mio pezzo. Tra i suoi inediti non c’era niente di eclatante, ha senso mettermelo contro”.

Domenica 19 novembre non mancheranno altri compiti per gli allievi di Amici 2023. I rispettivi professori delle squadra avversarie metteranno alla prova la capacità e il talento degli allievi e hanno chiesto, in questi giorni, alcune esibizioni ad hoc, sia per quanto riguarda il canto, sia per il ballo. Inoltre sarà possibile anche proporre la sfida per un cantante o un ballerino della squadra avversaria se i docenti avranno trovano un allievo che ritengono sufficientemente bravo da meritare un banco al posto di un allievo già presente. A giudicare la sfida ci sarà un giudice esterno che deciderà chi avrà la meglio dopo il confronto in trasmissione.