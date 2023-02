Amici 2023 torna domenica 19 febbraio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa affianca Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

In base a quanto raccontato dal profilo Twitter di Amicii_news, i giudici di canto saranno Mr.Rain, Sangiovanni e Vessicchio. Per quanto riguarda il ballo, invece, sarà Eleonora Abbagnato.

Dalle anticipazioni di Amici, non ci sarà nessun eliminato. Gianmarco, Angelina e Maddalena sono stati ufficialmente ammessi al serale.

La gara di canto vede vincere Wax ma il concorrente non ottiene l’accesso al serale. Per la Abbagnato, Megan è brava ma, nel confronto con Giulia (durante il ballo) perde il confronto.

Prova di improvvisazione da parte di Emanuel Lo che non sarò in studio ma in collegamento. Gianmarco, Samu, Ramon e Paky si sfidano e ad avere la meglio è Gianmarco, il ballerino di Alessandra Celentano.

Nella gara estemporanea di ballo, a vincere un concerto tutto suo all’Alcatraz è Wax. Maddalena, Ramon e Mattia, invece, sono i preferiti per Garrison e vincono tutti e tre questa possibilità insieme al cantante di Arisa.

Maria De Filippi ha invitato i professori ad essere di manica larga e di concedere l’accesso al serale poiché mancano poche settimane all’inizio del programma.

Ovviamente Jore era assente poiché il cantante si è ritirato per motivi personali ed è stato mostrato nel daytime di Amici, in onda venerdì 17 febbraio 2023.