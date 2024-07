La scaletta e l’ordine delle canzoni di Alice Cooper in concerto a Pordenone, mercoledì 10 luglio 2024: anticipazioni, orario, come arrivare

Appuntamento stasera, 10 luglio 2024, a Pordenone, con il concerto di Alice Cooper. Il cantante si è, da subito, contraddistinto per la voce roca e per gli effetti scenici studiati nei minimi dettagli per i suoi show, dall’aspetto quasi teatrale con oggetti di scena e illusioni, dai fuochi d’artificio alle ghigliottine, sedie elettriche, sangue finto e rettili. Venne soprannominato, proprio per queste sue caratteristiche, “Il padrino dello shock rock”. Ha preso ispirazione per dare vita al rock macabro e teatrale progettato per stupire e sconvolgere il pubblico presente ai suoi live.

Attualmente i componenti della band di Alice Cooper sono, oltre allo stesso cantante, anche Ryan Roxie, Chuck Garric, Tommy Henriksen, Glen Sobel e Nita Strauss.

Nella data di stasera, Alice Cooper presenterà anche alcune tracce del suo ultimo disco in studio, Road, uscito nel 2023 escritto e registrato a quattro mani insieme ai membri di lungo corso della band che lo accompagna in tour.

La scaletta di Alice Cooper a Pordenone, 10 luglio 2024

Lock Me Up

Welcome to the Show

No More Mr. Nice Guy

I’m Eighteen

Under My Wheels

Billion Dollar Babies

Snakebite

Hey Stoopid

Lost in America

Go to Hell

Feed My Frankenstein

Poison

Black Widow Jam

Ballad of Dwight Fry

I Love the Dead

Elected

School’s Out

Il concerto inizierà alle 21.30.

Come arrivare al Parco San Valentino a Pordenone

In Auto

Da Udine:

Prendi l’autostrada A23 in direzione sud.

Continua sulla A23 e prendi l’uscita per la A28 verso Portogruaro/Pordenone.

Continua sulla A28 e prendi l’uscita Pordenone.

Segui le indicazioni per il centro città e poi per il Parco San Valentino.

Da Venezia:

Prendi l’autostrada A4 in direzione Trieste.

Prendi l’uscita per la A28 verso Pordenone/Portogruaro.

Continua sulla A28 e prendi l’uscita Pordenone.

Segui le indicazioni per il centro città e poi per il Parco San Valentino.

Con i Mezzi Pubblici

Da Udine:

Prendi un treno regionale da Udine a Pordenone. I treni per Pordenone sono frequenti e il viaggio dura circa 45 minuti.

Una volta arrivato alla stazione di Pordenone, puoi prendere l’autobus urbano. Le linee degli autobus ATAP ti porteranno vicino al parco. Consulta le linee e gli orari sul sito di ATAP per maggiori dettagli.

Da Venezia:

Prendi un treno regionale o un Intercity da Venezia a Pordenone. I treni per Pordenone sono frequenti e il viaggio dura circa un’ora.

Una volta arrivato alla stazione di Pordenone, puoi prendere l’autobus urbano. Le linee degli autobus ATAP ti porteranno vicino al parco. Consulta le linee e gli orari sul sito di ATAP per maggiori dettagli.

Dalla Stazione di Pordenone al Parco San Valentino

A piedi: Il parco dista circa 1,5 km dalla stazione, quindi ci vogliono circa 20 minuti a piedi. Dirigiti verso sud-est su Viale Martelli, svolta a sinistra su Viale Venezia e poi a destra su Via Interna fino a raggiungere il parco.

In autobus: Controlla le linee degli autobus ATAP per le linee che fermano vicino al parco, come la linea 5.

Per ulteriori dettagli sugli orari dei treni, puoi consultare il sito di Trenitalia. Per gli autobus urbani, il sito di ATAP Pordenone fornisce informazioni aggiornate sulle linee e gli orari.