L’etichetta discografica dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con Morgan: il comunicato

Morgan non fa più parte del roster di artisti gestiti da Warner Music Italy. La notizia è arrivata poco fa attraverso un comunicato stampa ufficiale dell’etichetta discografica che prende le distanza dall’artista e interrompe qualsiasi rapporto professionale:

Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi.

Si ferma quindi a un solo inedito la nuova collaborazione tra l’etichetta discografica e il cantautore, a sua volta anche ex giudice di X Factor. Dopo “Rutti”, presentata in anteprima al Concerto del Primo Maggio, Morgan sembrava pronto a tornare ‘sul serio’ con nuovi progetti musicali ma il tutto si è interrotto, dopo lo scandalo emerso nelle scorse ore.

Ve ne avevamo parlato qui.

Selvaggia Lucarelli, allegando alcuni screenshot di chat Whatsapp, aveva riferito di uno stalking da parte di Morgan nei confronti della sua ex Angelica Schiatti. La donna, oggi, è fidanzata con Calcutta, cantautore apprezzato nel panorama musicale italiano. La Lucarelli ha evidenziato la gravità di quanto accaduto e ha sottolineato come Morgan, nonostante sia a processo per diffamazione e stalking a Lecco, avesse all’orizzonte ben due progetti importanti. Il primo con la Warner Music Italy, il secondo con un impegno quotidiano in pillole, su Rai 3, del suo programma “In arte Morgan”.

A prendere la parola, dopo lo scandalo emerso, sono stati sia Calcutta che Angelica Schiaffi. Il cantante ha annunciato una interruzione professionale con Warner ma anche a livello umano visto che, come lui stesso ha scritto, “era a conoscenza dei fatti”:

“Warner Music Italia (che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati) ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto collaborativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarti per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto”

Poco dopo, anche Angelica ha ringraziato per il supporto e il sostegno delle ultime ore da parte di numerose persone, venute a sapere di quanto accaduto:

Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe essere MAI lasciata sola”

Morgan, il programma di Rai 3 si farà?

Dopo lo stop delle collaborazioni personali con la Warner Music Italy, in molti si chiedono che fine farà il suo previsto programma quotidiano in onda su Rai 3. Dalle indiscrezioni sembrava in arrivo una versione riveduta e corretta di “In Arte Morgan”, spostato dai Rai 2 a Rai 3. E se l’etichetta discografica ha preso una posizione, quale sarà quella della Rai?

Sui social del cantautore, al momento, tutto tace.