Jore ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 2023 per motivi personali. Questo è stato l’annuncio a sorpresa durante il daytime del talent show, in onda oggi, 17 febbraio. In attesa della registrazione della puntata che andrà in onda domenica 19 febbraio, è stato svelato l’abbandono del concorrente. Non sono state date particolari spiegazioni, se non per i “Motivi personali” già citati. Poche immagini, con abbracci ai compagni e le valigie pronte prima di lasciare la Casetta.

La decisione volontaria di lasciare Amici 2023, arriva a pochi giorni dalla mossa a sorpresa di Rudy Zerbi. Nell’ultima puntata dello speciale, l’insegnante ha fatto entrare il nuovo allievo Mezkal, spiegando che proprio lui avrebbe preso il posto di uno tra Piccolo G e Jore. Non era chiaro entro quanto tempo sarebbe stata effettuata la scelta ma l’addio di Jore probabilmente ha evitato una decisione da parte del docente di canto.

Come avevamo raccontato, Jore aveva partecipato ad Area Sanremo 2022, proprio nell’ultima edizione, ma non era riuscito ad ottenere un posto a Sanremo Giovani. Sì è interrotta, quindi, la possibilità, per lui, di esibirsi sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Ma ecco il suo arrivo ad Amici 2023 e con il banco occupato grazie alla sfida immediata con Cricca. Il ragazzo, poi, è rientrato all’interno della scuola di Amici 2023 dopo lo scandalo legato a Capodanno.

Jore è nato il 13 maggio 2002, ha vent’anni e. nella sua carriera, ha già rilasciato alcuni singoli. Tra questi ricordiamo il suo più recente “Ancora ti penso”. Ad Area Sanremo si era presentato con il brano “Solo tu” ed era riuscito ad essere tra i 20 finalisti che si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale. Non ha poi comunque fatto parte dei 12 ammessi a Sanremo Giovani.

Jore aveva ottenuto il banco nella squadra di Rudy Zerbi e stava puntando ad ottenere il banco del serale. Fino a questa improvvisa decisione…