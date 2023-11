Amici 23, la puntata in onda domenica 12 novembre 2023 in diretta liveblogging a partire dalle 14: tutte le anticipazioni e gli ospiti

Oggi, domenica 12 novembre 2023, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano della ventitreesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Gli insegnanti di quest’edizione, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza, metteranno alla prova il talento e le capacità dei 20 allievi attualmente presenti nella scuola, attraverso gare di canto e di ballo, compiti e sfide. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consuet0 liveblogging a partire da pochi minuti prima delle 14.

Amici 23, ospiti e anticipazioni puntata 12 novembre 2023

In base alle anticipazioni, ecco gli spoiler della puntata di domenica 12 novembre. Ospite Giordana Angi, giudice anche di una mini gara. Presenti anche Rkomi e Irama con il loro singolo “Hollywood”.

Giudici: Rossella Brescia per il ballo, Tommaso Paradiso per il canto.

Se volete leggere le anticipazioni sulla puntata di domenica 12 novembre potete cliccare qui.

Nel corso della settimana, Samuspina ha deciso di abbandonare il programma, spiegando di non sentirsi a suo agio all’interno del percorso previsto da Amici.

Io da quando sono entrato avevo le idee chiare del fatto di voler capire alle persone, portare a termine tutto quello che sono stati questi anni per me, portare il luce i miei singoli, la mia produzione. Ero consapevole di entrare qui per fare un gioco di cover e non solo inediti. Ho lavorato molto bene, ci sono stati momenti dove non mi sento molto me stesso, nel contesto e nel percorso giusto per me. Non voglio rimanga fuori un’immagine brutta di me. Questa cosa mi sta facendo male. Sapevo che le cover erano un tasto dolente….”

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Amici 2023 a partire dalle 14 su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.