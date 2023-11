Simona Ventura direbbe “E’ durato quanto un gatto in tangenziale” e questo riassume, sdrammatizzando, la durata del percorso di Samuspina ad Amici 2023. Il cantante, entrato vincendo una sfida con SpaceHippiez, ha deciso di abbandonare il talent show dopo poche settimane dal suo ingresso. Dopo la puntata speciale del pomeridiano andato in onda ieri, 5 novembre, il concorrente ha parlato con Maria De Filippi e ha poi comunicato la sua decisione ad Anna Pettinelli (la sua insegnante) e alla vocal coach Lalla Francia.

Io da quando sono entrato avevo le idee chiare del fatto di voler capire alle persone, portare a termine tutto quello che sono stati questi anni per me, portare il luce i miei singoli, la mia produzione. Ero consapevole di entrare qui per fare un gioco di cover e non solo inediti. Ho lavorato molto bene, ci sono stati momenti dove non mi sento molto me stesso, nel contesto e nel percorso giusto per me. Non voglio rimanga fuori un’immagine brutta di me. Questa cosa mi sta facendo male. Sapevo che le cover erano un tasto dolente….”

Maria De Filippi si è collegata per aiutarlo a spiegare. Ha portato diversi inediti, non ha mai studiato canto e si ritrova in un programma dove, ogni settimane, gli viene richiesta una cover. Per Lalla sta andando bene, non avendo mai studiato (“Apprende subito le cose ma ci vuole tempo”).

“Questo crea il suo disagio, ha paura che questo tempo non ci sia. E teme che lui sia inadeguato perché non ha alle spalle una scuola di canto che lo consente. Tutti andiamo a leggere quello che scrivono di noi e lui è ancora più sensibile rispetto a persone adulte. Questo lo fa star male e non lo consente di fare la sua musica. Riconosce l’importante dello studio però è troppo il disagio che prova ogni settimana rispetto alla sua voglia di fare musica”

“La sua intenzione è quella di lasciare la scuola” annuncia Maria. Anna Pettinelli comprende ma è stupita dalla decisione.

QUI IL VIDEO DELL’ANNUNCIO DI SAMUSPINA AD AMICI 2023