Ultimo appuntamento per il pomeridiano di Amici in onda domenica 10 marzo 2024, prima della partenza del serale del talent show: diretta dalle 14

La classe di Amici 23 si è ufficialmente formata. Nell’ultima registrazione del talent show di Canale 5 sono state rese note le squadre e i componenti per ogni coppia di professori. Come sempre, un insegnante di canto si unirà ad uno di ballo per gestire le sfide durante l’appuntamento del serale, in partenza sabato 23 marzo 2024. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata di oggi, 10 marzo 2024, con il nostro consueto liveblogging per scoprire chi saranno i 15 allievi ammessi alla fase finale del programma. Al momento sono due -tra cantanti e ballerini- che rischiano di non avere un banco nel serale. Chi sarà ufficialmente ammesso e chi dovrà abbandonare il talent show a un passo dall’ultima fase?

Amici 23, puntata oggi 10 marzo 2024, ospiti

Giudice di canto sarà Diodato. Per quanto riguarda il ballo, invece, presenti a giudicare saranno Kledi, Nancy Berti e Garrison Rochelle. Peppe Vessicchio valuta l’esibizione con il brano “La musica non c’è” di Coez.

Ospite Mew che canterà il suo nuovo brano, Posatenebre.

Amici 23, puntata oggi 10 marzo 2024, anticipazioni

Non andate oltre con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa. Ad essere escluse dal serale saranno le due ultime cantanti entrate all’interno della scuola di Amici, Nahaze e Kia. Proprio coloro che hanno sostituito l’assenza di Mew e Matthew dal programma, sono state invitate a tornare a settembre per la nuova edizione del talent show. Una consolazione parziale di fronte alla possibilità di poter entrare nella fase finale di Amici 23.

La maglia è stata assegnata a Lil Jolie (nella squadra di Anna Pettinelli), Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni.

Le squadre del Serale saranno composte da: Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli -Raimondo.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire lo speciale di oggi di Amici 23 su Canale 5 a partire dalle ore 13:55 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog, sempre a partire dalle ore 13:55, seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro consueto liveblogging.