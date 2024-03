Siamo arrivati all’ultima fase del pomeridiano di Amici 2024 in attesa del serale. Domenica 10 marzo andrà in onda l’appuntamento conclusivo che definisce ufficialmente il cast di questa edizione. Grazie all’account Amicii_news, ecco tutti gli spoiler e le anticipazioni sui due allievi eliminati e i 15 ammessi. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate oltre con la lettura.

Partiamo dagli ospiti, In studio arriva il vincitore dell’ultima edizione, Mattia Zenzola, che ha ballato con Francesca. Presente anche Mew, l’ex concorrente di Amici che ha deciso di abbandonare il programma. La giovane cantante ha presentato il nuovo brano che parla delle sue ansie e che si intitola Posatenebre.

Giudice di canto è Diodato. Per quanto riguarda il ballo, invece, presenti a giudicare saranno Kledi, Nancy Berti e Garrison Rochelle. Peppe Vessicchio valuta l’esibizione con il brano “La musica non c’è” di Coez.

La classifica di canto di Amici di domenica 10 marzo 2024

Ecco la classifica con i pareri e i voti di Diodato, dal primo all’ultimo posto:

Ayle

Sarah

Lil Jolie

Kia

Nahaze

La classifica di canto di Amici di domenica 10 marzo 2024 (Peppe Vessicchio)

Sarah

Lil Jolie

Ayle

Kia

Nahaze

La classifica di ballo di Amici 2024, domenica 10 marzo 2024

La classifica di ballo vedere al primo posto Giovanni e, dopo di lui, Kumo.

Nella seconda sfida, valutata da Garrison, primo Kumo e poi Giovanni.

Amici 2024, chi va al serale

Ecco chi va al serale di Amici 2024.

La maglia è stata assegnata a Lil Jolie (nella squadra di Anna Pettinelli), Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni.

Amici 2024, chi sono i due eliminati

Eliminate, invece, Kia e Nahaze, le due ultime concorrenti entrate al posto di Mew e Matthew. Gli insegnanti le invitano a ripresentarsi a settembre per la prossima edizione di Amici.

Quali sono le squadra di Amici 2024

Le squadre del Serale saranno composte da: Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli -Raimondo.