Oggi, domenica 5 novembre 2023, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5 un nuovo speciale pomeridiano della ventitreesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Anche in questo speciale, gli insegnanti di quest’edizione di Amici, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza, metteranno alla prova il talento e le capacità dei 20 allievi attualmente presenti nella scuola, attraverso gare di canto e di ballo, compiti e sfide.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento del pomeridiano domenicale del talent show?

Soundsblog, ovviamente, seguirà minuto per minuto anche questa puntata.

Amici 23: puntata di oggi 5 novembre 2023, ospiti

Gli ospiti dello speciale di oggi, che giudicheranno le gare di canto e di ballo, saranno il dj e produttore Gabry Ponte, la ballerina, coreografa ed ex allieva di Amici Anbeta Toromani, il ballerino, coreografo e ideatore del progetto L.A. Dance Italy Santo Giuliano (che giudicherà la gara di ballo speciale La mia storia, la mia coreografia) e il vicepresidente di Artist First Charlie Rapino (che giudicherà la sfida di Holy Francisco).

Gli ospiti musicali, invece, saranno Enrico Nigiotti, che presenterà il singolo Ninananna, e Alex Wyse, che si esibirà con il singolo Un po’ di te.

Sarà presente in studio anche l’attrice Diana Del Bufalo, attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo Cabaret.

Amici 23: puntata di oggi 5 novembre 2023, anticipazioni

Lo speciale che va in onda oggi su Canale 5 è stato registrato venerdì 3 novembre 2023. Su Soundsblog, è disponibile l’articolo con tutti gli spoiler della registrazione.

Amici 23: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di oggi di Amici 23 su Canale 5 a partire dalle ore 14 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging.