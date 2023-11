Ecco le anticipazioni di Amici in onda domenica 5 novembre 2023 con la nuova puntata, su Canale 5, a partire dalle 14. Scopriamo insieme cosa è successo grazie agli spoiler dopo la registrazione.

Come riportato sempre dall’account X di Amicii_news, gli ospiti del settimo appuntamento con Alex Wyse (che ha presentato il suo ultimo singolo), Enrico Nigiotti che ha cantato “Ninna Nanna” e Diana Del Bufalo che ha promosso il suo spettacolo teatrale.

Per la gara di canto, il giudice è stato Gabry Ponte mentre, per quella di ballo, Anbeta.

Amici, anticipazioni 5 novembre 2023: cosa succederà

Ci sarà l’ingresso di un nuovo concorrente, visto durante il daytime, dal nome Ayle, voluto soprattutto da Anna Pettinelli. Lei con la Cuccarini, Zerbi e il Sì della Celentano, fa parte della classe di Amici 2023.

La classifica della gara di canto vede al primo posto Lil Jolie (che ha canto Per Elisa), seguita da Mew, Holden e Petit. Scendendo con le votazioni, troviamo poi Matthew, Mida, Stella, Sarah e ultimo Samuspina. Ultimo in classifica, il ragazzo -entrato da poco dopo aver battuto SpaceHippiez- ha dovuto abbandonare lo studio. Pare sia apparso seccato per le critiche ricevute da Rudy Zerbi.

La classifica di ballo vede prima Marisol, seguita da Dustin e da Kumo. Seguono Gaia, Sofia, Elia, Giovanni, Nicholas (difeso dalla ballerina Elena), Chiara e Simone.

Sofia vince la gara di interpretazione e coreografia di ballo contro Nicholas e Marisol.

Holden ha fatto un compito assegnatogli dalla Pettinelli e lo ha superato con un 9.

Nicholas ha svolto un ballo datogli da Emanuel Lo che, comunque, lo trova troppo basico.

Sofia non è stata apprezzata del tutto dalla Celentano dopo la sua esibizione.

Mew supera un compito datole da Anna Pettinelli.

Abbiamo assistito anche alla sfida di Holy Francisco che ha vinto contro il suo sfidante. Entrambi hanno portato un brano inedito.

La puntata andrà in onda domenica 5 novembre 2023.