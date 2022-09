Amici 22 torna con la nuova puntata domenica 2 ottobre 2022. Le registrazioni sono avvenute oggi e, in questo post, scopriremo cosa è successo e chi rischia di dover abbandonare il programma. Vi ricordiamo che la formazione degli insegnanti di questa edizione vede Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella sezione canto mentre Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo nel circuito ballo. Se non volete rovinarvi la sorpresa non procedete con la lettura di questo post.

Come riportato da Il vicolo delle news, a Ramon è stata sospesa nuovamente la maglia dalla maestra Alessandra Celentano. Il motivo è legato alla polemica fatta dal suo allievo per un compito assegnato a Ludovica. Dopo la coreografia di Francesca, la ragazza dovrebbe rimanere in reggiseno e mutande ma il suo professore, Emanuel Lo, lo contesta e rifiuta.

Siccome Ramon concorda con Emanuel Lo, la sua insegnante è furiosa con lui e gli consiglia anche di pensare ad un altro maestro per il ballo.

Rudy Zerbi ha deciso di mettere Wax in sfida con un cantante scelto da lui. Canta ‘Shakerando’ e “Penso a te’. Vince la sfida e continua il suo percorso all’interno della scuola.

Nella gara di inediti, a vincere è Tommy Dalì.

Si passa alla gara di canto e, a giudicare, è Achille Lauro. Ultimi posti per Aaron, Piccolo G e Niveo con 6. Andre e Federica ottengono 6.5. Tommy Dalì ha un 7. Prime posizioni per WAX e NDG con un 8.

Ad andare in sfida sono Piccolo G e Niveo a causa un provvedimento disciplinare perché sono usciti a fumare quando non avevano il permesso.

La gara di ballo viene giudicata, invece, da Anbeta.

Primo posto per Ludovica (8.5), poi Megan, Ramon e Mattia. Seguono Samuel e Gianmarco, Samu, Maddalena e Asia, ultima.

Cricca non è presente alla registrazione perché sta male.

Ospiti della puntata Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari.