Il serale di Amici 2024, terza puntata in onda stasera 6 aprile su Canale 5. Terzo appuntamento con il serale di Amici 2024 questa sera, in prima serata su Canale 5. Dopo l’eliminazione di Ayle e Kumo nella prima, attesa, puntata del serale della 23esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, e dopo l’uscita di Giovanni e Nicholas, chi sarà il prossimo concorrente ad essere eliminato?

Anche questa sera noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21,20 circa, minuto per minuto. Chi sarà eliminato? E per chi non ha pazienza, cliccando qui ci sono gli SPOILER che arrivano dalla registrazione della puntata in onda questa sera: come sapete, queste fasi del serale non sono in diretta, per cui insegnanti e allievi stasera staranno a casa a guardarsi la puntata in attesa della Pasqua…

Ospiti di Amici 2024 serale terza puntata, 6 aprile 2024

Ospiti della terza puntata del serale di Amici 2024 saranno Barbara Foria, per la parte comica (ritornata dopo la partecipazione nel secondo appuntamento) e Tananai che, al termine della puntata, canterà il suo nuovo singolo, Veleno.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. La terza puntata di Amici 2024 sarà registrata il 4 aprile.

Le squadre del serale di Amici 2024

Ecco le tre squadre del talent show.

La prima è quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Kumo, Lucia, Mida, Sarah e Sofia.

La seconda squadra ha come docenti Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Gaia, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

La terza è quella, ormai classica, guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Dove vederlo in tv e streaming

