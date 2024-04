Oggi si terrà la registrazione della terza puntata del serale di Amici 2024. La 23esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda sabato 6 aprile con un nuovo appuntamento per scoprire chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare il programma. Chi sarà il concorrente eliminato in questo terzo capitolo? Nella giornata di oggi vi terremo informati con tutte le anticipazioni Amici, puntata serale del 6 aprile. Nell’esordio del talent show ad abbandonare il programma sono stati Ayle e Kumo mentre, sabato 30 marzo, sono stati due ballerini a dover lasciare lo show, prima Nicholas e poi Giovanni. I due allievi, tra l’altro, nelle settimane scorse, si erano allontanati per alcune discussioni e attriti che si erano creato tra di loro, legati ad una sfida in programma. Ad oggi, tra allievi e cantanti, a puntare alla vittoria sono rimasti in 13. Ci sarà un solo eliminato in questa terza puntata?

Anticipazioni Amici 2024, serale terza puntata

Nella terza serata di Amici 23, probabilmente ci sarà un solo eliminato. Gli allievi ancora in gara sono 11 e, calcolando che le puntate saranno 9 in totale, probabilmente a partire da questo appuntamento ci sarà solo un concorrente, ogni settimana, a dover abbandonare il talent show.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono rimasti gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi.

La prima puntata di Amici 2024 è stata registrata il 21 marzo scorso. Oggi ci saranno le registrazioni per il 30 marzo e il 4 aprile quelle del terzo appuntamento con il talent show di Canale 5, giunto alla sua 23esima edizione.

Amici 2024, il serale: squadre

Ecco le tre squadre del talent show. La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Lucia, Mida, Sarah e Sofia.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Gaia, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Infine il classico team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.