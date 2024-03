Ieri è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 2024 che ha visto l’eliminazione di due concorrenti, Ayle e Kumo. Un cantante e un ballerino hanno dovuto abbandonare la scuola dopo mesi di sfide e classifiche, portando così la classe ad un totale di 13 concorrenti ancora in gara. Ma oggi c’è stata una novità. Infatti è stata registrata una puntata speciale (attenzione, non del serale) che andrà in onda nei prossimi giorni. Ancora non si sa che verrà suddivisa nel daytime o se occuperà ancora una volta lo slot destinato a “Uomini e donne”, in settimana. Ma ecco tutte le anticipazioni, come riportato dal sito di Superguidatv.

In studio erano presenti sono gli allievi ancora in gara. Assenti, quindi, Maria De Filippi e anche tutti i professori. I concorrenti si sono esibiti con i loro inediti mentre i ballerini hanno eseguito il loro cavallo di battaglia davanti al pubblico presente nello studio. E proprio loro hanno avuto un ruolo inedito e probabilmente decisivo: con un telecomando hanno potuto assegnare un voto da 1 a 10 all’esibizione dei 13 allievi.

Ognuno di loro si è presentato da solo per poi eseguire il ballo o interpretare il pezzo.

Giovanni ha ballato sulle note di “The Horns”.

Sarah ha cantato l’inedito “Mappamondo”.

Nicholas ha ballato con il brano “Dive” di Ed Sheeran

Mida ha eseguito il suo pezzo, “Fight club”.

Sofia ha scelto di danzare sotto le note di “Run it”.

Petit ha cantato “Tornerai”

Dustin ha ballato con il brano “Tattica” in sottofondo

Holden ha interprerato “Solo stanotte”

Lil Jolie ha cantato “Attimo”.

Gaia ha scelto di ballare con “Don’t Mean a thing”

Martina ha cantato “Da quando ho smesso di amarti”

Marisol, infine, ha fatto la coreografia di “I’m a slave 4 u” di Britney Spears.

Il pubblico ha votato ma la classifica non è stata resa nota. La scopriremo solo nei prossimi giorni.