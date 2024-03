Amici 2024, la prima puntata del serale in onda sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5: anticipazioni, ospiti e diretta dalle 21.20

Il serale di Amici 2024 inizia stasera, 23 marzo, in prima serata su Canale 5, con la prima puntata della 23esima del talent show condotto da Maria De Filippi. Iniziato a settembre con i casting, il programma ha occupato ogni domenica pomeriggio, dalle 14 circa, fino alle 16.30, con una serie di sfide e classifiche per arrivare alla formazione della classe e dei banchi per l’ultimo step del programma. Noi di Soundsblog seguiremo il primo appuntamento con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21,20 circa, minuto per minuto. Chi sarà eliminato? A seguire tutte le informazioni (e qualche anticipazioni) sull’esordio di Amici 2024.

Amici 2024, serale, prima puntata: ospiti

Gli ospiti della prima puntata del serale di Amici 2024 sono Giusy Buscemi (protagonista su Canale 5 della serie Vanina – Un Vicequestore a Catania), la Signora Coriandoli, Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti. Inoltre Michele Bravi presenterà il suo nuovo singolo, “Malumore francese”, inciso insieme a Carla Bruni.

La giuria di Amici 2024

I giudici di Amici 2024 sono gli stessi della precedente edizione: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. La prima puntata di Amici 2024 sarà registrata il 21 marzo. Le successive, invece, saranno il 28 marzo e dal 4 aprile (rispettivamente per il secondo e il terzo appuntamento con il talent show di Canale 5, giunto alla sua 23esima edizione).

Le squadre del serale di Amici 2024

Ecco le tre squadre del talent show.

La prima è composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Gli allievi sono Kumo, Lucia, Mida, Nicholas (ex allievo di Raimondo Todaro), Sarah e Sofia.

Poi abbiamo la squadra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I componenti sono Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie (ex allieva di Rudy Zerbi) e Martina.

Infine il classico team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre in coalizione nel talent show. A formare la loro squadra sono Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Dove vederlo in tv e streaming

La prima puntata del serale di Amici 2024 andrà in onda sabato 23 marzo 2024 in prima serata, su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in streaming su MediasetPlay.it