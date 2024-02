Chi sarà ammesso per primo al serale di Amici 2024? A questa domanda potremmo trovare una risposta domenica 4 febbraio, a partire dalle 14, su Canale 5. Ma oggi, venerdì 2 febbraio, si terranno le registrazioni della puntata e, grazie all’account X di Amicii_news, vi daremo tutte le anticipazioni su quello che vedremo domenica.

Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa (migrata come coach a The Voice Kids e The Voice Senior). Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Amici, anticipazioni 4 febbraio 2024

Cosa accadrà nella prossima puntata di Amici 2024? La risposta all’interrogativo ve la daremo fra poche ore. Ci stiamo avvicinando sempre più al serale del programma, in onda da circa metà marzo, in prima serata, su Canale 5. I professori saranno chiamati a decidere chi, tra gli allievi di canto e di ballo della propria squadra, meriteranno un banco in vista della fase finale del talent show. I posti sono limitati e sarà necessario fare scelte che non accontenteranno tutti…

Durante la puntata registrata oggi, si svolgeranno le consuete gare di canto e di ballo che, attraverso il parere dei giudici esterni, vedrà anche un allieve in ultima posizione che dovrà consegnare la maglia al proprio insegante. A quel punto, il docente dovrà capire se confermargli il posto all’interno della scuola, sospenderlo oppure eliminarlo direttamente.

Chi saranno gli ospiti e i giudici di questa puntata? Scoprirete tutte le anticipazioni e gli spoiler fra poco, sempre su Soundsblog.it Tra gli ospiti di canto non potranno esserci i concorrenti di Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara, proprio per una clausola che vieta l’esibizione live in altri programmi, prima della loro presenza sul palco del Teatro Ariston.

A più tardi con tutti gli spoiler e le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 2024.