Nella puntata di Amici 2023 in onda domenica 19 febbraio, sono state assegnate tre maglie. Angelina, Maddalena e Gianmarco hanno conquistato il loro posto al serale di programma. Si aggiungono a Ramon e Isobel. Solo una cantante rispetto a 4 ballerini, ha potuto ottenere l’agognata maglia. Nella puntata dei daytime di oggi, 20 febbraio, Rudy Zerbi ha convocato in studio i suoi tre cantanti: Aaron, Piccolo G e Mezkal.

Non è spiegato il motivo di questa richiesta ma, durante le esibizioni, l’insegnante si segna diversi appunti.

“Mi fai ascoltare ‘Il tempo di morire’?” chiede Rudy Zerbi a Piccolo G. Ma il cantante, dopo poco, si ferma durante l’esibizione. Il professore gli chiede di interpretare un altro pezzo, Solo lei ha quel che voglio.

“Quello che ho visto e sentito rappresenta esattamente il tuo percorso all’interno della scuola. Puoi tornare a sederti, grazie”

Poi è il momento di Aaron che deve interpretare “Per due che come noi” di Brunori Sas.

Rudy Zerbi ringrazia Aaron e poi chiama Mezkal a cui fa interpretare “Quattro”, il suo inedito. Chiede al suo allievo di fargli sentire un altro pezzo, suonando la chitarra (che sta imparando a usare) con Faith.

“Grazie ragazzi, andate pure in sala relax”

Mezkal è preoccupato di aver steccato durante “Faith” mentre Piccolo G si lamenta per la sua esibizione e per l’errore durante “Il tempo di more” poiché è partito il beat in ritardo.

“A fine percorso, non andare al serale mi fa proprio girare i c*glioni”.

Secondo i tre concorrenti, qualcuno di loro si sta giocando la maglia. E Piccolo G è convinto di essersi giocato il suo banco all’interno del serale.

Aaron cerca di rassicurarlo. Ma il compagno resta molto dubbioso:

“Ma la cosa che mi rende ancora più triste è che potrei affrontarla una cosa del genere, non capisco perché mi perdo in cosa del genere… cantando Battisti…”

Piccolo G, al termine del daytime, si confida con i compagni:

“Mi sto giocando tutto… Lui non è Arisa, mette ansia… ripete sempre questa cosa quale del percorso…”

Potete recuperare la puntata cliccando qui.