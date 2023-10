Nuovo appuntamento con le registrazioni di Amici 2023 oggi, giovedì 26 ottobre. La puntata sarà poi trasmessa fra qualche giorno, come di consueto, domenica 26 ottobre, a partire dalle 14, su Canale 5. Quest’anno gli insegnanti vedono il ritorno di Anna Pettinelli e l’addio di Arisa. Confermati, invece, per quanto riguarda il canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi (insieme alla Pettinelli) mentre per la danza ritroveremo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Amici 2023, spoiler puntata 29 ottobre

Ecco le anticipazioni sulla puntata di domenica 29 ottobre 2023.

Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari si sono esibiti sulle note di Nightmares

Giorgia è stata per la gara di canto, Davide Dato per la quella di ballo. Oltre a loro anche Maura Paparo giudice della gara tra ballerini per la coreografia sulla loro vita.

Nella gara, di canto ad avere la meglio è Mew che ha cantato You got the love. Secondo posto per Sarah (con critiche da parte dei professori). Terzo Holden. Seguono poi Petit, Stella, Lil Jolie, Matthew, Samuspina ed Ezio.

La maglia è trattenuta dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

La classifica di ballo vede al primo posto Marisol mentre ultimo si posiziona Simone.

Tra Gaia, Dustin e Simone, ad avere la meglio per la coreografia di ballo è Dustin.

Entra un nuovo ballerino di latino, Giovanni, con la maggioranza del voto dei professori.

Mida ha vinto la sfida.

La sfida di Holy Francisco si è svolta a porte chiuse e verrà mostrata probabilmente in settimana.

Anticipazioni puntata 29 ottobre

Nella puntata di Amici 2023 in onda domenica 29 ottobre assisteremo all’attesa sfida di Holy Francisco. Il cantante si era ritrovato ultimo in classifica nella precedente puntata, ma si era salvato -inizialmente- per il punto bonus ottenuto dalla sua squadra, grazie alla vittoria di Stella nella gara di improvvisazione. A quel punto, a scivolare sotto di lui è stato Mida. Ma, dopo la proposta di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli ha concordato col collega e ha chiesto al suo allievo di andare comunque lui in sfida, per mettere a tacere le critiche dell’insegnante e per dimostrargli la sua forza all’interno del talent show. Dopo un’iniziale dubbio, Holy Francisco ha accettato la sfida e quindi dovrà convincere il giudice esterno a farlo rimanere nella classe di Amici 2023.

Nel corso del sesto appuntamento, non mancheranno le classifiche di canto e ballo che definiranno il primo e l’ultimo. Sarà l’occasione, per gli insegnanti, di fare un primo bilancio del percorso dei concorrenti all’interno della scuola.

Il più basso in classifica dovrà consegnare la maglia al proprio insegnante che potrà decidere se confermargliela oppure se tenersela e quindi includere la sua eliminazione dal talent show.

Vi terremo aggiornati sulla registrazione della puntata di oggi con tutti gli spoiler. A più tardi.