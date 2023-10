Holy Francisco è a rischio eliminazione da Amici 2023?

Tutti i ragazzi vengono convocati in studio.

Rudy Zerbi chiama Holy Francisco al centro. “Non chiedetemi cosa è successo perché non lo so nemmeno io” specifica Anna Pettinelli, anche lei, accanto al docente.

Ascoltiamo l’audio del video di “Martina (sei una str0nza)” a X Factor 2022 (clicca qui). Poi mostra la clip del suo inedito presentato ad Amici.

“Sentire uno cantare una canzone con un ritornello fa ridere. Ridiamo, ci divertiamo ma è una roba scatenato da quella cosa lì” sottolinea l’insegnante.

“Poi vai a The Voice a cantare Rudy è pelato, rideranno anche lì e poi? Quando hai cantato il tuo inedito davanti a Zef, poi sceglie di produrre un’altra canzone con un contenuto, una sostanza. Ti devi mettere in testa che, se non aggiungi al divertimento goliardico, anche della sostanza, il rischio è che finisci sempre così. In aggiunta, tu contesti delle cover perché non le senti tue, non è il tuo o quello che volevi fare. Nella tua confusione è che si trova tra i 15 brani che hai scelto tu. Come fai a contestare e dire che hai cantato male un pezzo che tu stesso hai proposto come pezzo che volevi cantare?”

Holy Francisco prova a giustificarsi:

“Non ho avuto il blocco su Oroscopo ma ne avevo un altro che poteva aiutare a dimostrare una sostanza. So, e sono certo, di non essere solo questo. Ho pezzi che mostrano tutto un altro di me”

Zerbi vuole dargli un compito immediato da fare subito. E gli chiede di cantare “Wake me up when September ends”, brano che lui stesso voleva cantare per esprimersi al meglio.

Anna Pettinelli prende parola:

“Voi avete dei tutor che vi danno una mano. Anche tu sei stato lontano da un pezzo ritmato proprio perché vi fate guidare dal gusto. Ti dico una cosa: io questa canzone non te l’avrei assegnata ma qualcos’altro. Caro Francisco, questa canzone l’hai scelta tu, adesso la canti, speriamo che non ti dai la zappa sui piedi”

Ma l’esibizione col pezzo dei Green Day lascia decisamente a desiderare.

“Se questa è la canzone che deve farmi capire che Francisco ha una sostanza e che può fare la differenza, ti dico che per me non lo è. Dovete rendervi conto che un percorso musicale artistico si costruisce con costanza, capacità. Tu, al momento, non hai costruito un percorso. Sembravi atterrito.

Anna Pettinelli commenta:

“E’ gratificante che la gente sugli spalti canti la tua canzone ma è una cosa effimera. Quello che vi diciamo oggi è di non contestare le assegnazioni perché noi abbiamo una vista più lunga della vostra”

Gli riassegna la maglia ribadendogli un’ultima chance:

L’allievo fa richiamare i due insegnanti. E si rivolge ad Anna Pettinelli:

“Mi ha ferito che lei abbia dato ragione al professore, pensavo di essere difeso da lei. So di avere quello spessore che il professore chiedeva”

Fa ascoltare un suo nuovo inedito per dimostrare anche altri suoi lati.

I due docenti apprezzano il brano più profondo, incluso Zerbi (“Sei anche uno che pensa, scrive e sa raccontare una cosa”)