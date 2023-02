Amici 2023 torna domenica 12 febbraio 2023 con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ecco cosa succederà in base alle anticipazioni raccontate dall’account Twitter di Amici_ News. Ospite della puntata è Tiziano Ferro che canta il singolo “La prima festa del papà” ed è giudice della competizione di canto. I giudici della gara di ballo, invece, sono Garrison, Kledi e Kristin Cellini.

Angelina risulta prima nella classifica di canto di Amici 2023 ma Lorella Cuccarini non le assegna ancora la maglia per il serale. Se, però, la prossima settimana sarà ancora in vetta, allora gliela consegnerà.

Nella gara di ballo, invece, al primo posto si trova Alessio ma la maglia non gli viene assegnata “perché è troppo presto”. Kledi giudica troppo uguali i passi di Megan durante la sua esibizione.

Angelina vince anche il premio per partecipare ad un festival a Ferrara.

Rudy Zerbi fa entrare Mezkal, un nuovo cantante da inserire nella sua squadra di Amici 2023. E avverte che, per il momento, sarà all’interno della scuola ma presto sostituirà uno dei suoi cantanti (Aaron, Jore e Piccolo G).

Viene mostrato un video dove Federica si commuove con il brano Portami a Ballare. L’ha cantata davanti a tutti emozionandosi e commovendo anche i giudici.

Appuntamento domenica 12 febbraio 2023 con la nuova puntata di Amici 2023.