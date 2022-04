Amici 2022 torna in onda stasera con la settima puntata, dalle ore 21:15 circa. Quest’anno, i concorrenti selezionati per la gara sono stati 18 ed è rimasto lo scherma delle squadre formate dai professori, protagonisti in questi mesi di scelte, sfide ed eliminazione tra i loro allievi. La formazione è stata ufficializzata pochi giorni prima dell’inizio del serale: Alessandra Celentano è in squadra con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini viene affiancata da Raimondo Todaro e, infine, Anna Pettinelli ha accanto a sé, nella parte dedicata alla danza, Veronica Peparini.



AMICI 2022, SERALE, SETTIMA PUNTATA 30 APRILE, ECCO CHI È STATO ELIMINATO

Amici 2022: Squadre e Concorrenti

Ecco i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini vede 2 elementi: Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Infine, ecco i ragazzi che fanno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Amici 2022, Giudici

Invariati, i giudici rispetto alla scorda edizione “dei record”. Squadra che vince non si cambia. Forti del risultato di ascolti dello scorso anno, è stata confermata in toto la giuria che ha valutato le esibizioni di canto e ballo nell’edizione 2021. Ritroveremo, quindi, Stash, leader dei The Kolors, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Ospiti della settima puntata sono Ghali, che presenterà il suo nuovo singolo, e Nino Frassica, per la parte dedicata alla comicità.

Amici 2022: Dove vederlo in tv e in streaming

Appuntamento con la settima puntata di Amici 2022 questa sera, a partire dalle ore 21:15 circa su Canale 5. L’hashtag ufficiale per commentare il programma è #Amici21. Sarà possibile seguirlo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ovviamente, noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.