Amici 2022, anticipazioni settima puntata 23 aprile. Oggi è stato registrato il nuovo appuntamento. Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura.

Ecco tutto quello che accadrà sabato, in prima serata su Canale 5. Ricapitoliamo i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede 2 elementi: Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Infine ecco i ragazzi che fanno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Alex (cantante), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Partiamo dalla prima notizia di questa registrazione, come riportato dall’accout Amicii_news. Al ballottaggio finale -quindi a rischio eliminazione- ci sono Albe e Nunzio. Ennesimo rischio per il ballerino della squadra Cuccarini Todaro che si è già salvato altre due volte, eliminando Carola e LDA.

Ospite della puntata, Ghali.

A rischio eliminazione nel ballottaggio finale c’era anche Luigi ma è stato il primo ad essere salvato dai tre giudici.

La prima manche ha visto Zerbi Celentano contro Cuccarini e Todaro. Luigi vince contro Nunzio, Michele contro Sissi (e vince la cantante), poi ancora Luigi contro Nunzio (e trionfa nuovamente il cantante). Nominati Alex, Nunzio e Serena. Al ballottaggio finale finisce Nunzio.

Seconda manche con Zerbi Celentano contro Peparini e Pettinelli. Guanto di sfida di danza: Michele contro Dario, ha la meglio Michele. Poi Albe contro Luigi con il brano “Ci vuole un fisico bestiale”). Vince Albe. Altro guanto, Albe VS Luigi con “Io vagabondo”. Ha la meglio Luigi. Al ballottaggio finisce Albe.

Terza manche della settima puntata di Amici 2022 con Zerbi Celentano ancora contro Cuccarini Todaro. Guanto di sfida, Michele VS Serena e vince Serena. Poi Alex contro Luigi e ha la meglio Luigi. Ultima sfida, Michele contro Sissi. Filiberto di Savoia sembra indeciso, si ripete la prova e vince Sissi. Va quindi al ballottaggio Luigi.

Una sola eliminazione nella settima puntata di Amici 2022 tra Albe e Nunzio. Vi terremo aggiornato sul nome dell’eliminato tra loro due…

(in aggiornamento)