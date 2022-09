Amici 2022 è tornato oggi, 22 settembre, con il nuovo appuntamento del daytime, dalle 16.10 circa, al termine della puntata di Uomini e Donne. Ieri abbiamo visto gli allievi ammessi al programma entrare nella casetta e scoprire la prima classifica legata alla categoria ballo, con i voti assegnati da Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ecco cosa è successo nel dayime di oggi con le classifiche di canto.

Classifica canto di Amici 2022, prima puntata.

Aaron: Zerbi (8),Lorella (6.5) Arisa (7)

Federica: 6, 7-5, 8

Tommy Dali: Rudy (7), Lorella (6,2) , Arisa (4)

LDG: Zerbi (6), Lorella (7,5) , Arisa (5)

Andre: Rudy (1), Lorella (6) Arisa (8.5)

Niveo: 6 7-8, 9

Wax: Rudy (4), Lorella (6) Arisa (7)

Piccolo G: Rudy (8), Lorella (7), Arisa (5)

Cricca: Rudy (7(, Lorella (8), Arisa (10)

Ecco la classifica finale di canto:

Cricca, Nivea e Aaron risultano i primi tre in classifica. I ragazzi lamentano il voto (1) assegnato da Rudy Zerbi ad Andre. Tommy Dali, invece, è dispiaciuto per il 4 assegnatogli da Arisa.

Wax reagisce in maniera diversa: “Fa venire ancora di più voglia di prendere il microfono in mano, questa classifica”.

Vediamo poi Maddalena, ballerina, 17 anni, che deve scegliere se farsi guidare da Emanuel Lo o Raimondo Todaro e incontra i due professori per prendere poi la sua decisione.

Emanuel Lo la assicura che insieme potrebbero fare un grande lavoro (“Insieme possiamo vincere, possiamo un lavoro molto fig0 insieme, vieni con me che spacchiamo”). Poco dopo incontra Raimondo Todaro (“Ti ho dato subito il banco perché ti conosce bene e penso che ti abbia tutto e sia pronta per fare questo cammino, complicato”).

Maddalena ha scelto Emanuel Lo come insegnante, nonostante conoscesse già Raimondo Todaro.

Si passa al canto con Cricca, giudicato interessante da Arisa e da Lorella Cuccarini. Anche in questo caso, sarà lui a dover scegliere chi volere come insegnante di canto ad Amici 2022. Lorella lo invita a scegliere lei (“Mi piacerebbe moltissimo averti in squadra”), Arisa lo definisce completo (“Credo tu abbia tutte le potenzialità per diventare un grande artista”).

Cricca sceglie Lorella Cuccarini.

Poi è la volta di Niveo che, tra Lorella e Arisa, sceglie la Cuccarini:

Per Niveo è arrivato il momento di scegliere il suo professore di riferimento e dopo aver incontrato Lorella Cuccarini e Arisa questa è la sua decisione! #Amici22 Posted by Amici di Maria De Filippi on Thursday, September 22, 2022

Opposta, invece, la scelta di Federica che si farà affiancare da Arisa: