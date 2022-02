Dopo la pausa della scorsa settimana a causa della positiva al Covid-19 di alcuni ballerini, Amici 2022 torna puntale nello speciale pomeridiano di oggi, domenica 6 febbraio. Nonostante su Rai 1 sia in onda una puntata speciale di Domenica In con tutti i cantanti (o quasi) del Festival di Sanremo 2022, Maria De Filippi non rinuncia al suo appuntamento settimanale con il talent show e si procede verso l’atteso serale del programma.

Anche oggi non mancheranno sfide e conferme delle maglie, con qualche possibili eliminazione. Noi non vi spoileriamo nulla in questo pezzo, ma potete leggere le anticipazioni nel link a seguire. Vi possiamo anticipare, però, la presenza di Carlo Verdone come giudice della gara di canto legata alle cover.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata di Amici 2021 con la nostra consueta diretta liveblogging dalle 14. Vi aspettiamo!

Vi ricordiamo, inoltre, il regolamento di Amici 2022: