Amici 2022 non si ferma e dopo lo stop della scorsa settimana a causa di alcuni ballerini positivi al Covid-19, l’appuntamento pomeridiano dello speciale in onda domenica, riprende abitualmente, nonostante la forte concorrenza in onda su Rai 1. Stasera, infatti, si terrà la finale del Festival di Sanremo 2022 e, come ogni anno, Domenica In ospiterà tutti i cantanti sul palco per una puntata speciale, condotta da Mara Venier. Nonostante ciò, Maria De Filippi non rinuncerà all’appuntamento settimanale e la registrazione si terrà oggi, sabato 5 febbraio.

Ecco le prime anticipazioni che siamo in grado di darvi.

Nella puntata del 6 febbraio 2022 sarà ospite Vanessa Incontrada che tornerà in onda su Canale 5, da venerdì prossimo, come protagonista della fiction “Fosca Innocenti”. Non mancherà una nuova gara tra gli allievi della categoria canto e a giudicarli sarà Carlo Verdone. In studio anche due esperti di ballo, Garrison e Anbeta, i quali giudicheranno due sfide.

(in aggiornamento)

Amici 2022, Regolamento

Ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco nella scuola di Amici. Ogni settimana ciascuno si toglierà la maglia, la porterà davanti al professore di ricevimento che l’ha fatto entrare. Avrà canzoni o coreografie da preparare o eseguire (almeno 2) e ogni settimana il professori vi deve confermare la presenza in questa trasmissione. Esempio LDA: ha Rudy come professore di riferimento, maglia appoggiata, canti e Rudy conferma o meno la maglia. Gli altri due professori non possono mettere in discussione la tua permanenza all’interno della scuola. Non confermare il proprio allievo eliminandolo dal proprio gruppo. Se nessun altro professore intende accoglierlo nel gruppo, sarà ufficialmente eliminato dalla scuola Ciascun professore può sospendere il giudizio, mantenendo la maglia e trattenendo la felpa per risolversi i dubbi. Poi, una settimana dopo, posso chiedere un’esibizione per eliminarlo o confermare la presenza Il professore può sostituire l’allievo con un nuovo alunno con una serie di casting che continueranno a svolgersi settimanalmente. Senza sfida perché è il professore sceglie di mandare via il suo ballerino o cantante