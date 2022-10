Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5, un nuovo speciale pomeridiano di Amici 2022, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Il corpo insegnante che sta seguendo il percorso degli allievi, decidendo il loro destino per quanto riguarda la permanenza nella casetta di Amici, è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per quanto concerne la danza.

I professori saranno chiamati a confermare la maglia dei loro rispettivi alunni, prendere decisioni sia in base al loro rendimento che al loro comportamento all’interno della scuola e a lanciare sfide all’indirizzo di concorrenti dei team opposti, secondo loro, non meritevoli di stare ad Amici.

Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show?

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la puntata con il nostro liveblogging dalle ore 14.

Amici 2022: puntata di oggi 30 ottobre, ospiti

In questa puntata, l’ospite musicale che stilerà la classifica delle cover eseguite dai cantanti della scuola sarà Tommaso Paradiso.

La gara di ballo, invece, verrà giudicata da Garrison Rochelle, ex insegnante di danza di Amici.

A valutare le sfide di canto, invece, ci saranno Federico Sacchi, direttore artistico di Epic Sony Music, e il musicista e produttore Carlo Di Francesco.

L’ospite musicale che si esibirà, invece, sarà Giordana Angi che presenterà un medley di brani tratti dal suo nuovo album, Questa Fragile Bellezza, uscito il 28 ottobre.

Amici 2022: puntata di oggi 30 ottobre, anticipazioni

La puntata del talent show è stata registrata giovedì 27 ottobre 2022 e potete cliccare qui per leggere tutte le anticipazioni.

Amici 2022: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la puntata di Amici 2022 su Canale 5 dalle ore 14 e, in streaming, su Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.