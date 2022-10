Amici 2022 torna domenica 30 ottobre 2022 con la nuova puntata del pomeridiano, condotto da Maria De Filippi. Come ormai noto, quest’anno, tra i docenti, un ritorno e una new entry: Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Partiamo dagli ospiti che vedranno la presenza di Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi.

Garrison è il giudice della gara di ballo e queste le assegnazioni, come riportato:

Samuel 6, Ludovica 6.5, Maddalena 7.5, Mattia 7, Ludovica 6,5 e Claudia 7.

Rita ha ballato eseguendo il compito di Emanuel Lo che si è complimentato per il risultato. Molta ammirazione anche da parte della sua insegnante, Alessandra Celentano.

Il compito affidato a Samu, invece, non è stato superato dal giovane ballerino.

Si passa alla gara delle cover. Il giudice, ovviamente, è Tommaso Paradiso.

Wax ottiene un 8 e mezzo. Ultimo posto per NDG con una sufficienza. Gli altri voti vedono Aaron e Tommy entrambi con un 8, Piccolo G con 7.5,

Colpo di scena per Andre, il cantante in squadra con Arisa. Quando inizia a cantare, Rudy Zerbi lo interrompe e chiede una sfida immediata per il giovane. Arisa, la sua insegnante, accetta. Ma il risultato vede Andre perdere il confronto ed essere eliminato da Amici 2022. Al suo posto, nel talent show, entra Ascanio.

Niveo vince la sfida rimanendo nella scuola. Ha battuto lo sfidante -Duo- ed è stato giudicato da Carlo Di Francesco.

GianMarco viene mandato in sfida immediata da Raimondo Todaro. E, nonostante le difficoltà, riesce ad avere la meglio nel confronto con l’altro ballerino. Naturalmente nasce una discussione tra Todaro e la Celentano, insegnante di ballo di GianMarco.

Asia sarebbe stata eliminata dal televoto. Arrivando ultima in classifica, a scegliere se poter continuare non era un insegnante -avendo il banco del pubblico- ma proprio i telespettatori. E, in base alle anticipazioni, i voti per farla uscire sono stati maggiori.