Oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 14, andrà in onda su Canale 5, un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 2022, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il corpo insegnante che sta seguendo il percorso degli allievi, che decide il loro destino per quanto riguarda la permanenza nella casetta di Amici, è composto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per quanto riguarda il canto, e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, per il circuito della danza. Anche oggi, i professori saranno chiamati a confermare le maglie dei loro alunni, prendere decisioni sia in base al loro rendimento che al loro comportamento all’interno della scuola e a lanciare sfide all’indirizzo di concorrenti dei team opposti, secondo loro, non meritevoli di stare all’interno del talent show.

Amici 2022, puntata 20 novembre, ospiti

Ospiti della puntata di domenica 20 novembre sono Fabrizio Moro, Dardust -giudice della gara di canto– Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato.

Amici 2022, puntata 20 novembre, anticipazioni

Dai voti di Dardust, a trionfare con 10 è stato Tommy. Ultimi in graduatoria, invece, Niveo, Cricca e Ascanio. Lorella Cuccarini ha deciso di mandare in sfida immediata proprio Ascanio, tra gli ultimi entrati ad Amici 2022. E Ascanio verrà eliminato dal programma, perdendo il confronto con Angelina Mango, new entry del talent show.

Anche Claudia finisce in sfida immediata per volere di Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Perde il confronto con Isabel e deve abbandonare la scuola di Amici 2022.

Puntata 20 novembre, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Amici 2022 domenica 20 novembre dalle 14 su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. La puntata, poi, sarà caricata anche sul sito di Witty Tv, con le esibizioni singole e la puntata integrale. Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro consueto liveblogging. A più tardi.