Amici 2022 torna domenica 20 novembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Come riportato da SuperGuidatv e dai colleghi di TvBlog, sono numerosi gli ospiti in studio. Si parte da Fabrizio Moro, Dardust -giudice della gara di canto– Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato.

Dai giudizi di Dardust, a trionfare con un 10 come voto è stato Tommy. Ultimi in graduatori, invece, risultano Niveo, Cricca e Ascanio. Lorella Cuccarini ha deciso di mandare in sfida immediata proprio Ascanio, tra gli ultimi entrati ad Amici 2022. Dardust ha lasciato anche tre beat sui quali i ragazzi dovranno lavorare per un mese. Lui poi tornerà nel programma per vedere quali saranno i risultati ottenuti e, in caso, se un pezzo merita di essere prodotto.

Ascanio si sfida con Angelina Mango (figlia di Mango e di Laura Valente). Il confronto è stato giudicato da Carlo Di Francesco che ha giudicato proprio Angelina più meritevole del percorso all’interno di Amici 2022. Ascanio ha così dovuto abbandonare il talent show.

Piccolo G ha superato il compito di Arisa e Niveo ha avuto la meglio tra gli inediti usciti, sul sondaggio di Radio Zeta.

Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato sono stati i giudici della gara di ballo. Al primo posto troviamo Maddalena mentre, ultimo in classifica risulta Samuel.

Claudia si trova in sfida sotto le richieste di Emanuel Lo e di Alessandra Celentano. Il confronto con Isabel viene vinta da quest’ultima che, così, entra all’interno della scuola ed è la nuova concorrente. Claudia abbandona il programma.

Appuntamento a domenica 20 novembre con la nuova puntata di Amici, dalle 14 su Canale 5.